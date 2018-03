Turismo, in arrivo 6 milioni di euro per le grandi destinazioni

(Teleborsa) - Arrivare ad una gestione innovativa e sostenibile dei grandi flussi turistici nelle "top destinations" d'Italia: Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli.



E' per raggiungere questo obiettivo che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha deciso di investire 6 milioni di euro per le grandi destinazioni turistiche.



I fondi saranno dedicati alla raccolta dati, alla mobilità sostenibile, alla gestione dei flussi e alla normativa sulle locazioni, come annunciato dal Direttore Generale del Turismo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo Francesco Palumbo nel corso del Town Meeting.



Town Meeting è l'evento di brainstorming tra esperti del settore turistico organizzato a Firenze nell'ambito di FactorYmpresa Turismo, il programma che sostiene e premia le idee di business innovative nella filiera turistica promosso dal MiBACT e gestito da Invitalia. Tre i temi affrontati in tre diversi tavoli di lavoro: smart city, mobilità e accoglienza.

