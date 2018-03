Turismo, in Italia sotto le attese le presenze previste a Pasqua

(Teleborsa) - Ritmi bassi per il turismo in Italia. Se il 2017 si era chiuso con risultati record, il 2018 parte con un altro passo.



Secondo i risultati emersi dall'indagine di Assoturismo-Confesercenti per le festività pasquali, per la prima volta in due anni le previsioni sono negative. Numeri alla mano, le presenze complessive in Italia dovrebbero attestarsi sui 4,8 milioni di persone (-1,2% dal 2017).



A pesare è il calo di presenze dei turisti italiani (-2,2%), mentre rimane stabile il flusso dei turisti d'oltre confine (-0,2%).



Marcate flessioni per laghi e località marine (-3,5% e -3,8%), mentre resiste il mercato verso le città d'arte e le località di montagna.

"Dopo un 2017 positivo, il 2018 parte con il freno a mano tirato", commenta Vittorio Messina, Presidente Assoturismo Confesercenti. "Se il turismo straniero va sempre bene, su questa Pasqua a pesare è il calo di visitatori previsti italiani: uno stop che speriamo sia momentaneo e dovuto soprattutto alle incertezze meteo".











