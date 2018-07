Turismo, niente vacanze per 8 milioni di italiani

(Teleborsa) - Quest'estate oltre 8 milioni di italiani saranno costretti a rinunciare alle ferie. Lo rivela un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research, condotta su un campione rappresentativo della popolazione adulta.



Ben il 64% di coloro che non partirà sarà costretto a rimanere a casa per via delle precarie condizioni economiche. Sono quindi 5,3 milioni gli italiani che non possono economicamente permettersi una vacanza, principalmente nuclei familiari di 3 o 4 componenti e giovani compresi tra i 25 e i 34 anni.



Quasi tre quarti dei 35,5 milioni che andranno in vacanza resterà in Italia (73%), mentre oltrepasseranno i confini nazionali solo il 18% degli italiani. Il budget medio pro capite è pari a 1580 euro, ma il 52% dei vacanzieri non arriverà a spendere più di mille euro.



L''indagine segnala inoltre un rilevante aumento delle polizze assicurative collegate al viaggio. Nei primi 5 mesi del 2018 le richieste sono aumentate del 30,4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA