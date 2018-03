Turismo, record di stranieri: 60 milioni nel 2017

(Teleborsa) - Cresce il turismo italiano grazie alla spinta degli stranieri. Turisti dall'estero, infatti, in costante crescita nel nostro Paese: 60 milioni nel 2017, in aumento del 5,2% rispetto al 2016. Negli ultimi dieci anni il turismo italiano ha potuto contare quasi esclusivamente sulle buone performance della domanda estera: gli arrivi internazionali sono passati da 43 a 60 milioni (+39,3%) mentre le presenze da 163 a 212 milioni (+29,7%).



E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Confturismo e presentata al Forum di Confcommercio a Cernobbio. Il turismo interno ha fatto registrare una dinamica positiva per gli arrivi (+16,7%) mentre le presenze sono rimaste sui livelli di 10 anni fa determinando una sensibile contrazione della permanenza media che è addirittura scesa al di sotto di quella relativa al turismo straniero (3,4 contro 3,5 giorni).



Complessivamente, nell'ultimo decennio il settore del turismo è cresciuto di circa 3 miliardi e mezzo di euro, registrando il maggiore incremento percentuale (+6,8%) mentre l'economia italiana ha perso 73 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA