Turkish Aerospace sceglie Dassault per sviluppo aereo multiruolo nuova generazione

(Teleborsa) - Turkish Aerospace Industries, ha scelto la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per accelerare lo sviluppo dell'aereo TF-X, il progetto più grande e recente dell'aviazione in Turchia.



La decisione è giunta dopo che Turkish Aerospace ha valutato attentamente le soluzioni in commercio e ha realizzato con successo una "proof of concept". La scelta conferma inoltre la leadership trentennale di Dassault Systèmes nel settore aerospaziale e della difesa.



Turkish Aerospace utilizzerà le soluzioni WinningProgram, Co-Design to Target, Test to Perform, Ready for Rate e Build to Operate basate sulla piattaforma 3DEXPERIENCE per sviluppare un aereo multiruolo di nuova generazione, dalla progettazione alla produzione. Oltre 2.000 addetti di Turkish Aerospace coinvolti nel progetto, i partner e i fornitori del gruppo collaboreranno facendo riferimento a un'unica fonte di dati per tutti gli applicativi digitali di progettazione, ingegneria, simulazione, fabbricazione, business analytics e governance.



"Le dimensioni del programma TF-X rappresentavano per noi un'opportunità. Volevamo selezionare una soluzione software adatta a questo progetto che ci consentisse anche di snellire il nostro processo operativo con le best practice del settore aerospaziale" - ha dichiarato TemelKotil, President/CEO, Turkish Aerospace -. "La piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes e i suoi applicativi integrati ci hanno convinto della necessità di fare un passo avanti. La nostra azienda acquisirà capacità di progettazione, sviluppo e produzione di aerei a 360 gradi e potrà dimostrare la propria determinazione nel realizzare grandi progetti".



"La progettazione di aerei è una delle attività tecnologicamente più evolute di tutti i settori industriali e diventa sempre più complessa. Con l'integrazione di tecnologie e sistemi sempre più sofisticati, le aziende cercano strumenti e modalità per concettualizzare, progettare, costruire, collaudare, certificare e mantenere i prodotti, promuovendo la collaborazione fra diverse funzioni e sedi" - sottolinea David Ziegler, Vice President, Aerospace & Defense Industry, Dassault Systèmes. "La piattaforma 3DEXPERIENCE fornisce a queste realtà le funzionalità digitali necessarie per velocizzare anche del 50% lo sviluppo di questi programmi. Turkish Aerospace può così puntare a migliorare i processi decisionali, ridurre i rischi e trasformare l'attività di sviluppo in tutte le sue fasi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA