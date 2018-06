Tusk a Roma per incontrare Conte e Mattarella

(Teleborsa) - Continuano gli incontri istituzionali del Premier Conte che dopo aver incontrato a Parigi, il Presidente francese Emmanuel Macron e a Berlino il Cancelliere tedesco Angela Merkel, oggi 20 giugno, incontrerà il Presidente del Consiglio UE, Donald Tusk.



Il Presidente del Consiglio UE è arrivato a Roma per incontrare il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Tusk è arrivato a Palazzo Chigi per il vertice con il Presidente del Consiglio. Tra i temi sul tavolo il dossier migranti che sarà al centro anche del consiglio europeo del 28 e 29 giugno.



Intanto, ieri 19 giugno, il Presidente francese Macron e il Cancelliere tedesco Merkel si sono incontrati al castello di Meseberg vicino Berlino. In vista del Consiglio Europeo di fine mese. I due hanno fissato i punti salienti da portare sul tavolo del vertice.



Migranti ma anche bilancio dell'Eurozona, un nuovo ruolo per l'ESM (European Stability Mechanism) un numero ridotto di commissari UE difesa, sviluppo economico, ambiente. E' questa la roadmap tracciata dal Presidente francese e dal Cancelliere tedesco.





















