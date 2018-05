Twitter, rischio privacy per gli utenti. "Cambiate le password"

(Teleborsa) - La privacy sta diventando un vero e proprio problema per i social network. Questa volta è Twitter a mettere in allerta i 336 milioni di utenti, spiegando che a causa di una falla interna potrebbero essere diventate pubbliche le password di 330 milioni di utenti. Meglio cambiarle, dunque, "ma è un eccesso di prudenza", ci tiene a precisare la società.



"Recentemente abbiamo trovato un bug che memorizzava le password smascherate in un log interno. Abbiamo corretto il baco e non abbiamo indicato alcuna violazione o uso improprio da parte di nessuno, per precauzione, prendi in considerazione la possibilità di modificare la password su tutti i servizi in cui hai utilizzato questa password", scrive Twitter in un post, specificando che "il problema è stato risolto".



Negativo il titolo Twitter nel pre-market della borsa americana, con una flessione di oltre il 2%.













