TXT e-solutions acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie TXT e-solutions ha acquistato nel periodo dal 12 al 18 settembre 2018 n. 24.000 azioni per un controvalore totale di 234.333,47 euro.



Alla data del 18 settembre 2018, la società detiene n. 1.170.507 azioni proprie pari al 8,9995% del capitale sociale.



Nel frattempo in Borsa la seduta per l'azienda italiana di informatica, rimane sostanzialmente invariata scambiando sui valori della vigilia.





