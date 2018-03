TXT e-solutions chiude in utile il 2017

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha chiuso il 2017 con Ricavi da Continuing Operations, nel nuovo perimetro, pari a 35,9 milioni di euro, in crescita del 8,4% rispetto al 2016.



L'Utile netto è stato di 68,6 milioni di euro, di cui 66,8 milioni come risultato complessivo della cessione di TXT Retail e 1,8 milioni come Utile netto delle Continuing Operations. Nel 2016 l'Utile netto era stato di 5,6 milioni e includeva il risultato netto sia delle Continuing Operations, sia delle Discontinued Operations.



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2017 è positiva per 87,3 milioni, rispetto ai 5,4 milioni al 31 dicembre 2016, con un incremento di 81,9 milioni principalmente per effetto dell'incasso derivante dalla cessione della Divisione TXT Retail.



Sulla base del risultato straordinario 2017 e in considerazione dei piani di crescita per linee interne e per acquisizioni, il Consiglio propone all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 1,00 euro per azione (0,30 per azione nel 2016) per ciascuna delle azioni in circolazione, con esclusione delle azioni proprie e con pagamento a partire dal 9 maggio 2018, record date 8 maggio 2018 e stacco cedola 7 maggio 2018.











