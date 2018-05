Tyson Foods, utili 1Â° trimestre deludono

(Teleborsa) - Non sono piaciuti i numeri di Tyson Foods, compagnia statunitense attiva nella distribuzione alimentare, che chiude i conti del 1° trimestre con un utile in calo a 315 milioini di dollari (pari a 85 cents ad aizone).



L'EPS adjusted si attesta a 1,27 dolllari, deludendo il consensus che era di 1,30 USD. A pesare sono stati soprattutto i costi del lavoro, che assieme ai noli, hanno esercitato pressioni sui margini.



Le vendite sono cresciute del 7,6% a 9,77 miliardi di dollari, risultando inferiori alle attese degli analisti di 9,89 miliardi, a fronte di un aumento dei "pronto-cuoci" del 23%, delle carni di pollo e bovino, che rappresentano il 60% del fatturato complessivo, superiore al 5%. In calo solo le vendite di carne di maiale (-2,8%)



Il titolo oggi al Nyse segna un -0,18% dopo l'annuncio dei risultati.

