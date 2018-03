Uber sospende test sull'auto autonoma dopo incidente Arizona

(Teleborsa) - L'auto a guida autonoma Uber arriva allo stop. L'azienda che stava conducendo i test per il veicolo guidato da remoto ha dovuto disporre la sospensione delle prove su strada a causa di un incidente intervenuto ieri in Arizona (USA):.



A Tempe, l'auto Uber senza conducente, una Volvo XC90, ha investito una donna che attraversava la strada provocandone il decesso. In realtà un conducente dentro l'auto c'era eccome, per motivi di "sicurezza", ma il veicolo in quel momento viaggiava in modalità autonoma.



Uber ha così deciso di sospendere i test in tutte le città in cui li stava conducendo - Tempe, Pittsburgh, San Francisco e Toronto - ed ha assicurato che collaborerà con le autorità inquirenti per chiarire la vicenda.



L'incidente rischia però di bloccare il progetto auto a guida autonomia, anche perché non si tratta neanche del primo incidente e sempre nella stessa città, seppur con conseguenze più lievi.









