UBI Banca cede 2,75 miliardi di NPL

(Teleborsa) - Nell'ambito del Piano di riduzione degli NPL, volto a portare il ratio di crediti deteriorati lordi al di sotto del 10% entro fine 2019 inizio 2020, UBI Banca fa sapere che è stata perfezionata la cessione al veicolo di cartolarizzazione indipendente Maior SPV di un portafoglio di crediti in sofferenza il cui valore nominale lordo (gross book value) alla data di riferimento (31.12.2017) ammonta ad euro 2.748,8 milioni di euro.



Il prezzo di cessione risulta sostanzialmente in linea con gli attuali valori di carico dei crediti netti ceduti e tale da rispettare il requisito previsto dalla normativa per il rilascio della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS).

Coerentemente con la strategia di gestione adottata dal Gruppo, focalizzata in primis sui recuperi diretti, il portafoglio risulta composto in prevalenza da crediti unsecured (53,4%, mentre i crediti secured rappresentano il 46,6% del portafoglio).



Inoltre, la società veicolo di cartolarizzazione Maior SPV ha proceduto all'emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati sottoscritti da UBI Banca, come segue: titoli senior investment grade pari a 628,5 milioni di euro, corrispondenti al 22,86% del valore nominale lordo e al 38,9% dell'esposizione lorda di bilancio. Si tratta di percentuali elevate, nonostante l'importante presenza di crediti unsecured, a conferma della qualità del credito. Il rating attribuito dalle agenzie specializzate; titoli mezzanine pari a 60 milioni di euro (privi di rating); Scope Ratings GmbH e DBRS è rispettivamente BBBsf e BBB (low)(sf); titoli junior pari a 26,9 milioni di euro (privi di rating).



L'operazione è stata strutturata con l'assistenza di Mediobanca Banca di Credito Finanziario e Société Générale in qualità di Arranger. Gli studi legali Chiomenti e RCC hanno assistito rispettivamente UBI Banca e gli Arranger per gli aspetti legali. La società veicolo di cartolarizzazione Maior SPV Srl ha nominato come Servicer e Special Servicer del portafoglio cartolarizzato Prelios Credit Servicing S.p.A., che svolgerà, in nome e per conto della SPV medesima, l'attività di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti. Securitisation Services agirà da Corporate Services Provider, Representative of the Noteholders, Calculation Agent, Back-up Servicer e Monitoring Agent.



I titoli senior saranno mantenuti nel portafoglio di UBI Banca e avranno un coupon pari a 6M Euribor +0,5%. In relazione a tali titoli senior verrà effettuata a breve richiesta per il rilascio, da parte dello Stato Italiano, della GACS.



I titoli mezzanine e junior saranno ceduti da UBI Banca ad investitori terzi. Il deconsolidamento delle sofferenze sottostanti l'operazione di cartolarizzazione è atteso nei risultati finanziari del terzo trimestre del 2018.



A seguito del deconsolidamento, il ratio di crediti deteriorati lordi-totale crediti lordi è atteso scendere, pro-forma sui dati a marzo 2018, dal 12,74% a circa l'11,3%.



Conseguenza di questa cessione: non sono attesi impatti negativi sui ratio patrimoniali; è attesa una significativa riduzione del Texas ratio dell'ordine di 10 punti percentuali.



UBI fa sapere infine che è attualmente in corso di definizione un ulteriore portafoglio di sofferenze, atteso attorno al 90% unsecured, per un ammontare complessivo inferiore al portafoglio cartolarizzato sopra citato, che verrà ceduto tra fine 2018 e inizio 2019, e che non sarà oggetto di cartolarizzazione. "I dettagli di questa operazione verranno resi noti a tempo debito".

