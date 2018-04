UBI Banca corre in Borsa. JP Morgan avvia copertura a "overweight"

(Teleborsa) - Ottimo avvio di giornata per UBI Banca, in bella mostra sul paniere principale di Piazza Affari con un rialzo dell'1,27% a 4 euro.



Oggi J.P.Morgan ha avviato la copertura sul titolo a "overweight" mentre Société Générale ha confermato il giudizio "buy", limando però il target price a 5 euro.



A livello di analisi tecnica, le implicazioni assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,024 e successiva a 4,069. Supporto a 3,979.







