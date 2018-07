UBI Banca, da sindacato azionisti mandato a Egon Zehnder

(Teleborsa) - Il sindacato degli azionisti di UBI Banca si affida a Egon Zehnder per scegliere la futura governance. L'associazione rappresentativa di circa il 15% del capitale della Banca tra azioni sindacate e non, ha deciso di conferire a Egon Zehnder International S.P.A. un mandato di consulenza finalizzato a supportare, con reciproca esclusiva, il sindacato stesso per la predisposizione di una lista di Consiglieri per il rinnovo dell'Organo di Governo Societario da proporre all'Assemblea degli Azionisti di UBI Banca per il triennio 2019 - 2022.



In particolare Egon Zehnder supporterà il sindacato nella predisposizione dei profili ideali dei Consiglieri, inclusi gli Organi Apicali ed i membri dei Comitati Endoconsiliari.

