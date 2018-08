UBI Banca sospende rate mutui per aree colpite dal crollo a Genova

Ubi Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova, siano essi imprese o privati. L'iniziativa è stata annunciata dalla banca subito dopo il disastro, assieme ad altri Istituti di credito nazionali.



Ubi sospenderà le rate su immobili residenziali, industriali e commerciali nelle aree del crollo, su richiesta degli aventi diritto e con decorrenza immediata, presentando una semplice autocertificazione presso le filiali Ubi Banca presenti sul territorio.



Pertanto privati e imprese coinvolti a cui sono stati accordati finanziamenti e mutui potranno essere esentati per 12 mesi, con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, sia dal pagamento della quota capitale che dal pagamento della quota interessi.



Inoltre, è concesso ai correntisti di Ubi che ne abbiano necessità, una cassetta di sicurezza a titolo gratuito per un anno.



La banca in tal modo "intende offrire il proprio sostegno e il proprio cordoglio alle famiglie tristemente toccate dalla tragedia".







