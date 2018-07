UBI, jv cinese Zhong Ou selezionata per gestione fondo su piattaforma Alibaba

(Teleborsa) - Grande riconoscimento per il Gruppo UBI Banca: la piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba, Ant Financial Services Group, ha selezionato Zhong Ou Asset Management quale gestore di uno dei 4 nuovi fondi di liquidità che vanno ad arricchire l'offerta della piattaforma di wealth management del Gruppo, Yu'e Bao (oltre 400 milioni di utilizzatori).



Zhong Ou Asset Management è attualmente partecipata al 25% dal Gruppo UBI Banca, che ne rappresenta il maggior azionista individuale, mentre il 31,7% è detenuto dai manager della società e la rimanente quota è di pertinenza di gruppi finanziari cinesi.



Nei primi di due mesi di attività del nuovo fondo, Zhong Ou Asset Management ha registrato nuovi flussi in entrata per circa 8 miliardi di euro, provenienti da oltre 4 milioni di clienti.





