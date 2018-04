UBS annuncia i conti del primo trimestre

(Teleborsa) - UBS archivia il primo trimestre con un utile ante imposte di 1.973 milioni di franchi svizzeri, in rialzo del 17% su base annua (+24% in USD), ed un utile ante imposte adjusted di 1.876 milioni, in calo del 3% (+3% in USD).



L'utile netto di competenza degli azionisti si è attestato a 1.514 milioni di franchi, in aumento del 19% rispetto al primo trimestre del 2017.



"Abbiamo avuto un ottimo inizio nel 2018 - ha commentato Sergio Ermotti, Amministratore Delegato del Gruppo - con i risultati che dimostrano ancora una volta la forza del nostro business diversificato. La dinamica attuale della banca è buona e continuiamo a investire sulla crescita e sull'efficienza".



La raccolta netta si è attestata a 50 miliardi di franchi svizzeri nelle attività di gestione patrimoniale e asset management, mentre il coefficiente patrimoniale CET1 è pari al 13,1% e l'indice di leva finanziaria CET1 è 3,76%.







