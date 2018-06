Ukraine International Airlines lancia i voli tra Toronto e Kiev

(Teleborsa) - Ukraine International Airlines ha iniziato a operare i voli diretti tra Kiev e Toronto, portando a 6 il numero di destinazioni a lungo raggio serviti dalla capitale ucraina: Bangkok, Pechino, Colombo, Delhi, New York e Toronto.



I voli sono operati tre volte a settimana – lunedì, mercoledì e sabato – con Boeing 767-300ER con configurazione di cabina a tre classi: Business Class, Economy Premium ed Economy Class. La durata del volo da Toronto a Kiev è di 9 ore e 50 minuti e per il ritorno 10 ore e 15 minuti.



I passeggeri che partono da Toronto avranno l'opportunità di raggiungere altri punti della rete di Ukraine International Airlines con una connessione all'Aeroporto Internazionale di Boryspil.



Il volo è stato programmato per fornire comodi collegamenti bidirezionali a Toronto da tutte le principali città del Canada e da Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle e Città del Messico. Allo stesso modo a Kiev, ci sono collegamenti convenienti da e per Ucraina, Turchia, Giordania, Kazakistan, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Israele, Emirati Arabi Uniti e Iran.

