Un grande "Executive di lusso", entro agosto il primo volo del nuovo Airbus ACJ320neo

(Teleborsa) - Uno dei più grandi executive di nascita e non frutto della occasionale trasformazione di liners esistenti. E' l'Airbus ACJ 320neo (New Engine Option), dove ACJ sta per Airbus Corporate Jet, appena uscito dalla linea di assemblaggio e destinato al cliente di lancio Acropolis Aviation. Il bireattore è equipaggiato con motori di ultimissima generazione CFM International LEAP-1A.



Il suo primo volo è previsto tra fine di agosto e inizio settembre. Poi l'aereo destinato ad Acropolis Aviation, dopo la consegna all'acquirente in Gran Bretagna sarà trasferito a Basilea, in Svizzera per la sistemazione di una speciale cabina di gran lusso. Durante la permanenza in Svizzera, l'aereo riceverà anche la livrea dell'acquirente, per entrare in servizio charter entro fine 2019.



La cabina, nuova anche se già allestita in un altro velivolo di Acropolis Aviation, è stata progettata in collaborazione con il pluripremiato consulente di interior design francese Alberto Pinto. Lo schema, che fisserà un nuovo standard in termini di lusso, qualità e comfort, verrà allestito da AMAC Aerospace appunto a Basilea, in Svizzera.



ACJ320neo di Acropolis Aviation con questo nuovo particolare allestimento interno potrà trasportare 19 passeggeri (fino a un massimo di 25 pax con altri tipi di cabina) e relativi bagagli per una distanza massima non stop di 6000 miglia nautiche, ovvero 11.100 Km o 13 ore di volo, vale a dire tratte come Londra-Los Angeles e Londra-Tokyo. Da Londra a Sydney, in Australia, sarà invece necessario un solo stop per rifornimento di carburante.



Acropolis Aviation, costituita nel 2001 in Gran Bretagna, è società commerciale e di marketing per l'aviazione commerciale specializzata nella fornitura di servizi e di consulenza finanziaria per mercati di nicchia destinati a clienti selezionati. Conor Boden, CEO di Acropolis Aviation, ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'aviazione sia per quanto riguarda la compagnia aerea che nel cosiddetto "Aftermarket" delle parti.



Conor Boden ha cominciato la sua carriera con il Gruppo AGES nel 1986 e affinando le sue conoscenze con AGES (Aviation Holdings International, Magellan Group e C & L Aerospace), ha avviato Acropolis Aviation come società di trading e consulenza nel 2011. Il suo motto è sempre "Un cliente alla volta".



Airbus, a questo nuovissimo A320neo speciale versione executive per un massimo di 25 passeggeri su 11.100 Km affianca il modello ACJ319neo che ospiterà fino a 8 passeggeri su una distanza massima di 6.700 nm non stop, vale a dire 12.500 km o 15 ore di volo. Il Gruppo aeronautico europeo ha al momento ricevuto ordini per un totale di 9 aerei executive della famiglia A320neo, di cui 6 ACJ320neo e 3 ACJ319neo.

