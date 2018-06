UniCredit acquisisce partecipazione di minoranza in Meniga

(Teleborsa) - Unicredit ha siglato una partnership strategica con Meniga, leader globale nelle soluzioni di digital banking, acquisendo una partecipazione di minoranza nella compagnia. L'investimento è pari a 3,1 milioni di euro operato tramite UniCredit Equity Venture Opportunities (EVO), lanciata nel 2016 e tra le maggiori società di consulenza sugli investimenti in servizi tecnologici finanziari.



Unicredit integrerà il software di digital banking di Meniga, leader europeo nel mondo fintech, partendo da Italia e Serbia, consentendo ai clienti della banca un'esperienza personalizzata, basata sui dati del singolo utente.



Il gruppo sarà così in grado di presentare una visione sintetica di tutte le transazioni su carte e conti correnti, includendo funzioni di ricerca, la possibilità di personalizzare budget e la pianificazione finanziaria, oltre all'invio di notifiche e di messaggi specifici per le abitudini di spesa di ogni cliente.









© RIPRODUZIONE RISERVATA