UniCredit firma la Women in Finance Charter

(Teleborsa) - UniCredit ha firmato la HM Treasury Women in Finance Charter (Carta dei Principi Donne della Finanza promossa dal Ministero del Tesoro britannico) per garantire il pieno sostegno a favore della promozione della diversità di genere nel settore servizi finanziari nel Regno Unito e nel mondo.



L'iniziativa si inserisce nel Piano di Sviluppo sulla Diversità, promosso da UniCredit a livello di Gruppo, che comprende una serie di azioni decisive già adottate dalla Banca per raggiungere una più equilibrata distribuzione di genere nei diversi livelli aziendali.



UniCredit ha lanciato il suo Piano di Sviluppo sulla Diversità a livello di Gruppo nel 2017, concentrandosi sullo sviluppo e il sostegno della diversità a tutti i livelli aziendali, intraprendendo specifiche iniziative relative alle assunzioni e alla ricerca di talenti, allo sviluppo professionale, alla remunerazione, all'equilibrio tra vita privata e professionale, all'informazione e alla formazione. UniCredit si è impegnata a raggiungere una maggiore eterogeneità tra i suoi dipendenti e un migliore equilibrio di genere sin dal 2008, quando la banca ha firmato la Dichiarazione Congiunta sulle Pari Opportunità e Non Discriminazione.

