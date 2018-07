UniCredit sottoscrive minibond da 7 milioni per sostenere crescita cioccolato Venchi

UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Venchi, brand italiano attivo nella produzione e vendita di cioccolato e gelati in Italia e all'estero.



Il prestito obbligazionario bullet è stato interamente sottoscritto da UniCredit e ha un importo di 7 milioni di euro. Un'altra emissione obbligazionaria sottoscritta da UniCredit con una azienda italiana. L'ultima risale al scorso 19 luglio con U-Invest.



L'emissione sottoscritta dal gruppo bancario avrà la finalità di supportare la crescita di Venchi in Italia e all'estero, nell'ambito di un programma di investimenti finalizzati al miglioramento del proprio posizionamento di leadership nel segmento food in Italia e oltreconfine.



A Piazza Affari, il titolo del gruppo bancario viaggia con un rialzo di oltre il 3%.







