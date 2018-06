UniCredit rafforza l'alleanza strategica con Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - UniCredit investe in Kepler Cheuvreux. La banca (rappresentata da UniCredit Bank AG) ha annunciato che, dopo una partnership vincente nell'area Equity Capital Markets (ECM) che dura ormai da sette anni, aumenterà la sua partecipazione strategica in Kepler Cheuvreux - operatore leader paneuropeo sul mercato azionario - dal 5,2% al 10,3%.



Grazie alla collaborazione con Kepler Cheuvreux, UniCredit ha costantemente migliorato la propria posizione di leadership nei mercati azionari, potendo accedere alla miglior piattaforma di ricerca e distribuzione sul mercato, che copre la più ampia base di investitori a livello mondiale.



"Abbiamo deciso di portare al 10,3% la nostra quota in Kepler Cheuvreux per sottolineare ulteriormente il successo e l'importanza di questa alleanza strategica e dimostrare il nostro costante impegno verso un'offerta di eccellenza alla clientela nell'area ECM, in linea con il nostro obiettivo di essere un operatore vincente a livello europeo - ha commentato Olivier Khayat, Co-Head of Corporate and Investment Banking (CIB) di UniCredit - . Questa partnership di successo è iniziata nel 2011 e ci auguriamo che prosegua anche in futuro".







