UniCredit sottoscrive Minibond emesso da Piazza Italia

(Teleborsa) - UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Piazza Italia, brand italiano di abbigliamento per donna, uomo e bambino, e azienda leader nel fashion retail in Italia. Il prestito obbligazionario, di tipo unsecured, ha un importo di 3 milioni di euro e una durata di 6 anni.



Si tratta, informa un comunicato, della prima emissione obbligazionaria sottoscritta da UniCredit con una azienda campana, "a conferma dell'importante potenziale del settore fashion all'interno del tessuto industriale del Paese".



L'emissione sottoscritta da UniCredit avrà la finalità di "sostenere l'azienda nel suo percorso di crescita e di sviluppo della rete di vendita in Italia e all'estero, nell'ambito di un programma di investimenti finalizzati al miglioramento del proprio posizionamento di leadership nel segmento fashion retail in Italia".



Piazza Italia, fondata nel 1999 a Napoli dalla Famiglia Bernardo, è oggi una delle principali realtà italiane del fashion retail ed ha conosciuto un notevole sviluppo sul territorio nazionale ed estero negli ultimi anni. Ad oggi conta oltre 2500 dipendenti, un fatturato di circa 408 milioni di euro, con posizione consolidata sui mercati esteri. La rete di vendita si basa su 169 punti vendita diretti in Italia e 133 negozi in franchising, di cui 55 all'estero.

