UniCredit su di giri nel giorno dell'assemblea

(Teleborsa) - Viaggia sugli scudi Unicredit che a Piazza Affari mostra un +2,24%.



Nel giorno dell'assemblea degli azionisti del gruppo bancario chiamata ad approvare il bilancio arriva anche il saluto del Presidente Giuseppe Vita, che sarà sostituito da Fabrizio Saccomanni, già designato.

Intanto, i soci riuniti a Milano hanno approvato a larghissima maggioranza il bilancio dell'esercizio 2017, che si era chiuso con un utile netto di 5,5 miliardi di euro.



Al momento della votazione, il capitale presente in assemblea era pari al 65% . Il bilanci ha ottenuto il via libera con il 98,65% del capitale presente. I soci hanno approvato anche la destinazione dell'utile che prevede la distribuzione di un dividendo di 0,32 euro per azione.







