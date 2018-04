UniCredit, tutto come da copione: Saccomanni nuovo presidente

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di UniCredit, nominato ieri 12 aprile dall'assemblea degli azionisti, ha scelto Fabrizio Saccomanni come presidente e ha confermato il consigliere Jean Pierre Mustier come amministratore delegato.



Inoltre, il CdA ha scelto per la carica di Vice Presidente con funzioni vicarie Cesare Bisoni.



Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri dei Comitati consiliari.



Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability: Stefano Micossi (Presidente), Cesare Bisoni, Francesca Tondi, Alexander Wolfgring, Elena Zambon.



Comitato per i Controlli Interni & Rischi: Alexander Wolfgring (Presidente), Martha Böckenfeld, Isabelle de Wismes, Maria Pierdicchi, Andrea Sironi.



Comitato Remunerazione: Lamberto Andreotti (Presidente), Andrea Sironi, Elena Zambon.



Comitato Parti Correlate ed Investimenti in Equity: Cesare Bisoni (Presidente), Vincenzo Cariello, Stefano Micossi.





