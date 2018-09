Unicredit vola. Le Maire: su SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale solo indiscrezioni

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva a Piazza Affari per Unicredit, che tratta in rialzo del 4,45%. Smentite dal ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, le indiscrezioni su una possibile fusione con la banca parigina Société Générale. "Non c'è niente sul tavolo per il momento", "non credete ai rumors, credete solo ai fatti e alle decisioni", ha dichiarato il ministro.



Durante il Workshop Ambrosetti a Cernobbio, il presidente dell'istituto di credito italiano, Fabrizio Saccomanni, non ha voluto commentare tali indiscrezioni mentre su una possibile anticipazione del nuovo piano il top manager ha spiegato: "no, non credo. I piani sono un esercizio complicato che dovremo fare una volta che avremo completato tutta la parte che abbiamo pianificato fino al 2019. Quindi, ripeto, sarà tenendo conto di tutte le risultanze che abbiamo accumulate nel corso del periodo che formuleremo gli obiettivi per il prossimo triennio". "Abbiamo un piano di crescita organica fino alla fine del 2019. Nel corso del 2019 dovremo fare il piano per il futuro e valuteremo quali sono le opzioni disponibili in quel momento", ha precisato il presidente della banca milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA