UniCredit, Zagrebacka banka vende crediti non performing a B2 Kapital

(Teleborsa) - UniCredit ha firmato un accordo con B2 Kapital, parte del Gruppo Novergese B2 Holding ASA, per la cessione pro soluto di un portafoglio di esposizioni deteriorate derivanti da contratti di credito concessi dalla sussidiaria Zagrebacka banka a clienti appartenenti al segmento imprese e privati.



Il portafoglio, spiega la banca italiana in una nota, ha ad oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto croato per un ammontare - al lordo delle rettifiche di valore - di circa 245,7 milioni di euro. Il regolamento dell'operazione è atteso entro il mese di Luglio 2018.





© RIPRODUZIONE RISERVATA