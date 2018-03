Unilever sceglie Rotterdam come unico quartier generale

(Teleborsa) - Unilever sceglie Rotterdam come sua unica sede legale. Ma precisa: la decisione, non è legata alla Brexit. "Posso dire senza ombra di dubbio che non ha nulla a che vedere con la Brexit: sia il Regno Unito sia l'Olanda sono due posti "attraenti dal punto di vista degli investimenti" afferma l'amministratore delegato Paul Polman.



Lo scopo del gruppo, che ha due società madri, è quello di semplificare la sua struttura in un'unica entità giuridica costituita nei Paesi Bassi. "Annunciamo oggi i prossimi passi nella trasformazione di Unilever in un business più semplice, più agile e più concentrato", si legge nella nota di Unilever che spiega che le "modifiche miglioreranno ulteriormente le prestazioni a lungo termine e il valore per gli azionisti ".



L'impiego di 7.300 persone nel Regno Unito e 3.100 persone nei Paesi Bassi non risentirà delle modifiche annunciate oggi 15 marzo e il gruppo continuerà a essere quotato a Londra, Amsterdam e New York.





