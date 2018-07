Unindustria Reggio Emilia, Fabio Storchi nominato Presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea Generale 2018 di Unindustria Reggio Emilia ha incoronato Fabio Storchi presidente degli imprenditori reggiani, al posto del presidente uscente Mauro Severi.



Fabio Storchi è amministratore delegato di Vimi Fasteners di Novellara e, all'attività imprenditoriale, nel corso degli anni ha affiancato un grande impegno associativo che lo ha portato a ricoprire importanti incarichi nel Sistema Confindustria. Già Presidente dell'Associazione Industriali della provincia di Reggio Emilia dal 2002 al 2006 è stato Presidente nazionale di Federmeccanica dal 2013 al 2017.



"Dai Saggi e dagli Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia ho ricevuto un mandato preciso", ha dichiarato Storchi nel suo discorso all'Assemblea: "traghettare l'Associazione nella quarta rivoluzione industriale, contribuire al rinnovamento del sistema locale e concorrere a formare una nuova generazione di giovani ai quale affidare il futuro di Unindustria Reggio Emilia".

"Dobbiamo ripeterci ogni giorno e convincerci che la comunità reggiana – la nostra comunità – può contare su basi molto solide - ha aggiunto il neo presidente - . Per continuare con successo questo cammino oggi è più che mai indispensabile l'Impegno".



Oltre all'elezione di Fabio Storchi, sono stati nominati anche i vicepresidenti che lo affiancheranno per il mandato 2018-2022: Claudio Galli, 60 anni, direttore risorse umane di Kohler Engines–Lombardini, delegato a Relazioni Industriali e Organizzazione; Mauro Macchiaverna, 46 anni, socio di Rcf e Memar Monteassegni, delegato a Credito, Finanza e Progetti Speciali. A loro si aggiungono Daniela Fantozzi, 51 anni, socia e direttore risorse umane dell'impresa Moss di Reggio Emilia, delegata alla Piccola Impresa e, di diritto in quanto presidente del Gruppo Giovani dell'Associazione, Enrico Giuliani, 40 anni.



Il sistema industriale reggiano, di cui Fabio Storchi prende il timone, registra un valore delle esportazioni pari all'8,7%, attestandosi a 10,3 miliardi di euro. Nel 2017 Reggio Emilia ha raggiunto l'undicesimo posto nella classifica delle province italiane maggiori esportatrici, producendo il 2,3% del commercio estero nazionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA