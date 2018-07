Unioncamere, Carlo Sangalli Ã¨ il nuovo presidente

(Teleborsa) - Cambio della guardia al vertice di Unioncamere. Carlo Sangalli succede a Ivan Lo Bello, che ha guidato l'ente rappresentativo delle Camere di commercio italiane negli ultimi tre anni.



"Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia - ha detto Sangalli – e ringrazio il presidente Lo Bello e la sua squadra per il lavoro fatto in questi anni. Insieme ai presidenti delle Camere di commercio e a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano nel sistema camerale ci impegneremo per lo sviluppo delle nostre imprese ed il rafforzamento del Sistema Paese".



"Voglio fare i miei migliori auguri di buon lavoro a Carlo Sangalli - ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio -. L'ente rappresentativo delle Camere di commercio italiane sarà guidato da una personalità di assoluto spessore che ha a cuore gli interessi del Paese".









© RIPRODUZIONE RISERVATA