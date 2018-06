Unipol arriva a detenere il 13,1% di BPER Banca

(Teleborsa) - Unipol ha concluso l'acquisto di 15.629.789 azioni ordinarie di BPER Banca pari a circa il 3,25% del capitale sociale del gruppo bancario, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding – RABB rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri (l'Operazione). Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è pari a 4,72 euro per ciascuna azione, per un esborso complessivo di 73,8 milioni circa. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 26 giugno 2018.



Per effetto dell'Operazione, Unipol – che prima del perfezionamento della stessa deteneva, per il tramite della propria controllata UnipolSai Assicurazioni il 9,87% circa del capitale sociale di BPER – giunge a detenere il 13,1% circa del capitale sociale di quest'ultima.









