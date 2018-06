Unipol Gruppo, Moody's migliora rating ma resta sotto osservazione

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody's Investor Services ha comunicato l'upgrade del Long-Term Issuer Rating assegnato a Unipol Gruppo S.p.A.. Il rating passa a Ba1 da Ba2 per un cambio nella metodologia di valutazione.



L'agenzia americana ha messo sotto osservazione il rating di Unipol e della sua principale controllata per un possibile downgrade dopo aver messo sotto osservazione il debito sovrano italiano per un possibile downgrade.

