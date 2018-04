UnipolSai, assemblea approva bilancio

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di UnipolSai ha approvato il bilancio 2017 che si è chiuso con un risultato netto consolidato in crescita dell'1,8% (dai 526 milioni del 2016 a 537 attuali).



Sull'acquisto di UniSalute, il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, ha ribadito che l'operazione è stata fatta "sulla base di una valutazione corretta", che "se la società fosse stata messa sul mercato, sarebbe stata anche più rotonda". "Quindi è un privilegio per UnipolSai averla potuta acquistare sulla base di una valutazione corretta".



Cimbri ha poi risposto ad un socio in merito alla vendita di una "piccola partecipazione" in Banca Carige, specificando che "al momento" non c'è alcun interesse per la banca genovese. UnipolSai "ha avuto una piccola partecipazione per un periodo limitato di tempo dovuta alla conversione di parte di azioni Carige possedute nell'ambito di dell'ultima operazione di aumento di capitale proposto dalla banca". Ma "questa piccola partecipazione è stata successivamente alienata. Questa è la posizione di UnipolSai rispetto a Banca Carige".









