UnipolSai, bilancio 2017 confermato in crescita

Confermando i risultati preliminari comunicati a febbraio, il CdA di UnipolSai Assicurazioni ha approvato il bilancio 2017.



Il risultato netto consolidato evidenzia una crescita dell'1,8% (dai 526 milioni del 2016 a 537 attuali), nonostante coperture per crediti deteriorati di Unipol Banca per 112 milioni di euro. Escludendo tali effetti, l'utile netto consolidato di UnipolSai sarebbe stato pari a 649 milioni di euro (+23,1% rispetto al 2016).



In calo la raccolta diretta assicurativa a 11.068 milioni di euro (-11,4% dal 2016). Si attesta al 3,9% invece la redditività del portafoglio degli investimenti finanziari.



Il patrimonio netto del gruppo scende dai 6.535 del 2016 a 6.194 milioni, mentre con un utile netto individuale di 577.2 milioni di euro sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti il prossimo 23 aprile la proposta di distribuzione di dividendi (0.145 per ciascuna azione, +16% rispetto al 2016).



Al pari di Unipol, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha approvato l'acquisizione della partecipazione detenuta da Unipol Gruppo in ArcaVita, pari al 63,39% del capitale sociale, per un corrispettivo di Euro 475 milioni.

