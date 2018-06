UnipolSai, Cimbri: "Valuteremo alleanza con Poste su RC auto"

(Teleborsa) - UnipolSai valuterà la proposta di partnership di Poste Italiane nel settore delle assicurazioni per auto.



Lo ha fatto sapere l'Amministratore Delegato del Gruppo Unipol e Presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri "ci è arrivato un invito da Poste per un'alleanza sul settore RC auto, lo valuteremo" ha spiegato a margine di un evento.



"Dovremmo aver ricevuto una sollecitazione, una proposta, la valuteremo. Non riguarda solo noi, è arrivata a un po' di soggetti" ha poi aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA