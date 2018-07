Uno o due aeroporti in Albania per ovviare al monopolio di Rinas

(Teleborsa) - Il governo albanese punta alla revisione del contratto di concessione in essere con l'aeroporto internazionale di Tirana, accusato di applicare tariffe elevate godendo del monopolio sui voli internazionali.



La società, a capitale cinese, che gestisce l'aeroporto internazionale di Rinas ha registrato utili per 18 milioni di euro nel 2017, in aumento del 25% rispetto all'anno precedente, secondo i dati riportati dal National Business Center.



Albania News riporta che "nonostante i diritti esclusivi dell'aeroporto sui voli internazionali siano stati revocati a metà del 2016 – per aprire la strada a quel che sarà il nuovo aeroporto di Kukes in cambio dell'estensione della concessione fino al 2027 – nessun nuovo aeroporto è diventato operativo negli ultimi due anni e Rinas continua di fatto ad avere il monopolio". Ora, in un annuncio pubblicato dall'agenzia per gli appalti pubblici, l'autorità per l'aviazione civile albanese ha pubblicato un bando con scadenza il 3 agosto 2018, per servizi di consulenza e di revisione economia del contratto di concessione da effettuare in 40 giorni per la cifra di 234.000 euro.



Nel frattempo, il governo albanese sarebbe intenzionato ad attivare in breve tempo l'aeroporto di Kukes e avrebbe avviato trattative con un consorzio turco per la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a Valona. Anche in questo caso, la nascita di un nuovo scalo sarebbe compensata dal prolungamento della concessione per l'aeroporto di Rinas.





