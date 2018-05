USA, +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione

(Teleborsa) - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile.



Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls), in aumento rispetto alle 135 mila riviste di marzo (dato rivisto al rialzo rispetto alle 103 mila preliminari), ma al di sotto delle attese che erano per 189 mila unità.



Lo riporta il Bureau of Labour Statistics, secondo cui gli occupati del settore manifatturiero sono aumentati di 24 mila unità, dunque a un ritmo più veloce rispetto ai +22 mila rivisti del mese precedente. Battute le attese del mercato che erano per un incremento di 20 mila unità.



Scende il tasso di disoccupazione che si porta al 3,9% contro il +4,1% di marzo ed il 4% delle attese, mentre il numero di disoccupati è pari a 6,3 milioni.



Le retribuzioni medie orarie, pari a 26,84 dollari, sono salite dello 0,1% su base mensile (contro attese +0,2%) e del 2,6% a 67 dollari.



Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.

