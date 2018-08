USA, a luglio inflazione in lieve crescita ed in linea con le attese

(Teleborsa) - Cresce lievemente l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di luglio. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,2% dopo il +0,1% del mese precedente. Il dato risulta in linea con le attese degli analisti.



Su anno la crescita è stata del 2,9%, come nel mese di giugno ma lievemente al di sotto del consensus (+3%).



Il core rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, come a giugno, centrando le stime. Avanza oltre le attese il dato annuale, che passa al +2,4% dopo il 2,3% registrato nel mese precedente.

