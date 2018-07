USA, ancora in aumento le richieste di sussidi alla disoccupazione

(Teleborsa) - Aumentano ancora le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 30 giugno. I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 231.000 dalle 228.000 mila unità riviste della settimana precedente. Il dato centra in pieno le attese degli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 224.500 unità, 2.250 unità in più rispetto alle 222.250 unità della settimana precedente.



La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 23 giugno, le richieste continuative di sussidio sono aumentate fortemente a 1.739.000 unità, 32.000 unità in più rispetto alla settimana precedente, quando erano state 1.707.000 (riviste da 1.705.000).

© RIPRODUZIONE RISERVATA