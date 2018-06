USA, ancora in calo le vendite di case ancora in corse

(Teleborsa) - Ancora in calo le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso.



Nel mese di maggio l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR) è sceso a 105,9 punti dai 106,9 punti di maggio.



La variazione è pari al -0,5% a fronte del -1,3% del mese precedente e fortemente al di sotto del +1,1% atteso dagli analisti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA