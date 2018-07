USA, confermata la contrazione del PMI servizi

(Teleborsa) - Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di giugno, risultando peggiore delle attese degli analisti.



L'indice PMI dei servizi, secondo la stima definitiva elaborata da Markit, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive, nel settore terziario diminuisce a 56,5 punti rispetto ai 56,8 di maggio, come previsto nella stima preliminare e superando le attese che erano per un livello a 56,4 punti.



L'indice, segnala ancora un'espansione del settore terziario, restando sopra la soglia dei 50 punti.



Si mostra lievemente oltre attese invece l'indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 56,2 punti rispetto ai 56 della stima preliminare, mostrandosi comunque in calo rispetto ai 56,6 punti di maggio.

