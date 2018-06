USA, continua a crescere l'indice FED di Richmond

(Teleborsa) - L'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero cresce per il secondo mese consecutivo dopo il crollo registrato ad aprile.



Nel mese di giugno l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, è salito a 20 punti rispetto ai 16 punti del mese precedente ed ai -3 punti di due mesi fa. Lo comunica il Distretto Fed della capitale della Virginia. Battute le attese degli analisti che erano per un calo a 15 punti.



Ancora in crescita anche la componente dei servizi che sale a 21 punti dagli 11 precedenti, così come quella delle consegne che avanza a 17 punti punti dai 15 di maggio.

