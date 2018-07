USA e Regno Unito stringeranno un accordo di libero scambio

(Teleborsa) - Stati Uniti e Gran Bretagna rafforzeranno i legami con un patto di libero scambio. Si è concluso con una importante promessa il bilaterale tra il Presidente americano Donald Trump e la Premier britannica Theresa May. "Una volta concluso il processo della Brexit gli USA stipuleranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna" ha dichiarato Trump nella conferenza stampa seguita al vertice, aggiungendo che "un Regno Unito indipendente come gli Stati Uniti è una benedizione per il mondo".



Si tratta, ha poi affermato May, di un "accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e benessere" per il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.



I due Paesi continueranno inoltre a lavorare a stretto contatto anche su politica estera, difesa e sicurezza, come già preannunciato dall'inquilina di Downing Street prima dell'inizio dell'incontro.

