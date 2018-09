USA, ferma la vendita di case esistenti in agosto

(Teleborsa) - Variazione nulla per le vendite di case esistenti negli Stati Uniti.



Ad agosto, il dato, comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), non ha mostrato alcuna variazione rimanendo a 5,34 milioni di unità come a luglio. Fortemente deluse le attese degli analisti che invece avevano indicato un totale di 5,35 milioni di unità vendute ed un aumento dello 0,3%.



Rispetto a luglio del 2017 le vendite sono invece inferiori dell'1,5%.

