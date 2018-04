USA, Fitch conferma il rating "AAA"

(Teleborsa) - Il rating degli Stati Uniti resta "AAA" per Fitch, con outlook stabile.



Lo rende noto l'agenzia spiegando che tale decisione si spiega con "la dimensione dell'economia, un alto reddito pro-capite e un ambiente imprenditoriale dinamico". Da segnalare poi la "flessibilità straordinaria di finanziamento data dal fatto che il mercato dei Treasury è il più liquido al mondo". "Deficit e debito in aumento potrebbero mettere alla prova la forza creditizia in assenza di riforme", avverte Fitch.

