USA, l'ISM accelera oltre le attese a maggio

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera americana registra un'accelerazione nel mese di maggio. Lo indica l'ISM - Insitute for Supply Management, che dà una lettura diversa a quella del PMI di Markit, secondo cui l'indice dell'attività di maggio è stato rivisto al ribasso.



L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 58,7 punti dai 57,3 di aprile. Il dato risulta anche superiore alle attese che stimavano un incremento più contenuto a 58,2 punti.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è salita a 63,7 punti (da 61,2), mentre quella sull'occupazione è balzata a 56,3 punti da 54,2. In salita ma ad un ritmo più contenuto la componente relativa ai prezzi che si porta a 79,5 punti da 79,3.



L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, rimane sopra la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.





