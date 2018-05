USA, migliorano le aspettative di crescita sull'economia

(Teleborsa) - Cresce il superindice USA relativo alle condizioni economiche. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a marzo il Leading Indicator è aumentato dello 0,4% a 109,4 punti come a marzo (dato rivisto da +0,3%). Il dato risulta in linea con le attese degli analisti.



Il leading indicator "suggerisce una crescita economica robusta per la seconda metà del 2018" - ha commentato Ataman Ozyildirim, economista del Conference Board.

© RIPRODUZIONE RISERVATA