USA, produzione industriale in aumento ad agosto

(Teleborsa) - Si conferma in forza la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto.



Il dato ha registrato una crescita dello 0,4% come il mese precedente (dato rivisto da +0,1%), risultando al di sopra delle attese degli analisti che erano per un aumento dello 0,3%. Su base annua si è evidenziato un rialzo del 3,8% rispetto al +3,5% precedente.



La produzione manifatturiera registra un crescita dello 0,2% inferiore al +0,3% delle attese e dato precedente.



Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 78,1% rispetto al 77,9% del mese precedente.

