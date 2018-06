USA, segnali in chiaro scuro dal mercato edilizio

(Teleborsa) - Segnali in chiaro scuro giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti.



Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati, a maggio, sono saliti del 5% su base mensile a 1,350 milioni di abitazioni, rispetto agli 1,286 milioni rivisti di aprile (1,287 milioni la prima lettura). Il dato è al di sopra delle attese degli analisti che erano per 1,310 milioni.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno, invece, registrato un decremento del 4,6% mensile a 1,301 milioni di unità contro gli 1,364 milioni del mese precedente. In questo caso il dato è inferiore alle aspettative di consensus che avevano previsto una frenata fino a 1,310 milioni di unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA